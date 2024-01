Un poirier m’a dit Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, vendredi 24 mai 2024.

« Et oui, je suis un vieux poirier,

Je ne sais pas qui m’a psemé, qui m’a planté.

A vrai dire, je m’en moque un peu.

Je suis là.

Vagabond,

Solitaire,

Inscrit dans le paysage depuis toujours.

Venez écouter les élèves du conservatoire et des écoles du Grand Châtellerault vous raconter l’histoire d’un vieux poirier qui voit passer le temps et la transformation de son paysage.

Un conte musical de Michèle BERNARD, rassemblant plus de 300 jeunes pour raconter cette fable écologique, aux petits comme aux grands !

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

