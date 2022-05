Un poirier m’a dit, 12 mai 2022, .

Un poirier m’a dit

2022-05-12 – 2022-05-12

Un Poirier m’a dit de Michèle Bernard est né de la rencontre entre une musicienne et chanteuse de talent, et le recueil de poèmes Poirier proche de Jean-Claude Touzeil. C’est l’histoire d’un vieux poirier qui voit le monde changer autour de lui, l’environnement se transformer, la société évoluer, la vie qui passe, la mort, … Les textes développent avec sensibilité et humour une réflexion sur notre société.

