L'opération « Un poète au village » est une exposition originale d'œuvres d'un même auteur, dans les rues, à la croisée des chemins. Pour cette 12ème édition, l'invité est Nelly Charles-Vigier qui offre ses aquarelles et poèmes au regard du public. A découvrir au gré de vos balades à travers la commune.

