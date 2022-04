Un Poco Loco Marseille 3e Arrondissement, 5 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

2022-05-05 – 2022-05-05 Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Fidel Fourneyron Trio



Un Poco Loco, c’est la relecture par trois jeunes improvisateurs français des grandes heures de l’histoire du jazz. Avec respect et fantaisie, le trio s’empare de thèmes inattendus ou méconnus pour élaborer un travail raffiné sur le son et la dramaturgie, mêlant au vocabulaire traditionnel leur langage de musiciens d’aujourd’hui.



Fondé en 2014 par Fidel Fourneyron, Un Poco Loco a déjà deux albums et bientôt 100 concerts à son actif.



Pour cette nouvelle création, Un Poco Loco revient à ses premiers amours avec la musique de Charlie Parker. Les angles aigus, les ruptures abruptes et l’exubérante virtuosité du “Bird” apparaît le terrain de jeu idéal pour un nouvel opus.

Il s’agit pour le trio de continuer à développer le langage unique qui a su séduire son public lors les deux précédentes créations Un Poco Loco et Feelin’ Pretty : un travail d’orfèvre sur l’orchestration et la narration, une complicité rare dans l’improvisation, des thèmes soigneusement choisis et abordés d’un angle de vue inattendu ; enfin une musique jouée avec sincérité et simplicité.

Charlie Parker lui-même jouait un intriguant jeu de cache-cache avec le répertoire des standards jazz au travers d’une réécriture savamment intriquée dans son langage improvisé. Un Poco Loco relève le défi d’une nouvelle relecture des compositions de Bird, mais aussi de ses solos mythiques qui résonnent toujours dans nos oreilles, se grisant des envolées du maitre, décortiquant son vocabulaire, dynamitant les tempos déjà bouillonnants des inventeurs du be-bop.



Loin d’un hommage aux accents de nostalgie, nos trois improvisateurs vous invitent plutôt à entendre leur réappropriation créative et actuelle d’une musique qui les a toujours passionné, souhaitant ainsi en raviver la folie furieuse.



Fidel Fourneyron, trombone

Geoffroy Gesser, saxophone ténor, clarinette

Sébastien Beliah, contrebasse

Un Poco Loco débarque jeudi 5 mai au Cri du Port.

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

