Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Un plateau haut perché Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Un plateau haut perché Les Houches, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Les Houches. Un plateau haut perché 2021-07-22 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-22 16:30:00 16:30:00 Parc animalier de Merlet 2495 Chemin de Merlet

Les Houches Haute-Savoie Ruisselets, tourbières, lacs et laouchets caractérisent la Réserve Naturelle du plateau de Carlaveyron. sandrinegoulmy74@gmail.com +33 6 63 80 23 85 dernière mise à jour : 2021-07-06 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Houches Adresse Parc animalier de Merlet 2495 Chemin de Merlet Ville Les Houches lieuville 45.90768#6.81701