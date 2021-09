Alixan Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans Alixan, Drôme Un pitch presque parfait #14 Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Vous souhaitez: * découvrir deux nouvelles futures pépites de votre région? * connaitre les tendances des activités innovantes en émergence? * assister à la présentation éclair d’entrepreneurs locaux en cours de création? * vous faire surprendre par des pitchs percutants? Et vous avez envie d’échanger avec eux, de leur apporter votre regard, vos idées, vos retours, et vos ressentis (critiques bienveillantes bien sûr… ?). De les aider tout simplement à cheminer dans leur projet en construction. Alors vous êtes le/la bienvenu(e) à cette nouvelle séance d’un “pitch presque parfait” Participez et exprimez-vous pour favoriser l’émergence des pépites de demain ! ?

Sur inscription, en ligne

Venez assister aux pitchs de 2 projets tous neufs et tous nouveaux ! Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans 8 avenue de la gare, alixan Alixan Drôme

