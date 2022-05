Un “Pied à l’étrier” au coeur de la nature CAMPING VALDIE, 10 juillet 2022, Die.

Un “Pied à l’étrier” au coeur de la nature

du dimanche 10 juillet au samedi 23 juillet à CAMPING VALDIE

Pour un groupe de 44 enfants maximum est attribué : Une cabane ou une tente « cuisine d’été et salle d’accueil » équipé de deux frigos/congélateur, d’une gazinière, d’une table et de chaises Un espace abrité attenant à la cuisine regroupant des tables et de chaises d’extérieur. Une cabane « salle à manger », de tables et de chaises Un espace camping pour les tentes – le groupe pré-adolescents, De cabanes en bois dans le petit village – le groupe les enfants, Un terrain de jeux de plein air (foot, basket), Un espace « Feux de camp » pour les veillées, Notre projet pédagogique a été élaboré et réfléchi en synergie avec l’équipe pédagogique du séjour et l’organisateur du centre de Loisirs en adéquation de ces objectifs éducatifs. Un kiosque apéritif à partager, Une salle des fêtes de 100m2 pour faire des soirées dansantes ou des activités à l’abri des intempéries. De nombreuses aires ombragées, Un espace aménagé dans un bois pour des activités « construction de cabanes en bois », Un local sanitaire comprenant un côté garçons et un côté filles de 18 douches, 24 lavabos et 10 WC. Quatre espaces vaisselle et linge, Une machine à laver mise à disposition gratuitement, Un composteur, Une plage privée en bord de rivière. Notre séjour camping vise à favoriser l’autonomie, de tendre vers la confiance en soi, et de découvrir les autres par leurs différences (de genres, de coutumes, ethniques…). Nous vous proposons plusieurs exemples de jeux à cocréer en fonction des événements sanitaires et des visites récréatives chez nos partenaires.LE TRANSPORT Les enfants seront accompagnés de l’équipe pédagogique durant les trajets aller et retour. – Le départ se fera à Carpentras devant le centre de Loisirs La Roseraie, le dimanche à 9h00 en autocar de Tourisme ou en mini-bus selon le nombre, et l’arrivée sera prévue pour le dimanche à 12h00 au Camping Valdie dans la Drôme. – Les propriétaires des lieux Vally et Didier Chausse « dynamique et sympathique », mettront à disposition une remorque bagagère pour charger les sacs de nos aventuriers en herbe, car le chemin du camping ne permet l’entrée du bus. – Après une expérience mémorable de ce séjour inédit, nos jeunes seront prêts à reprendre un ticket Retour en Autocar ou en mini-bus dont le départ sera fixé à 09h00 et l’arrivée à 12h00 le samedi à Carpentras devant le centre. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SEJOUR Un directeur Il est garant du respect du projet pédagogique ; il assure la bonne communication entre les différents personnels et il est gestionnaire du séjour. Ses fonctions : – Elaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des ACM, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps. – Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif, – Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ; – Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ; – Développer les partenariats et la communication ; – Transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment le principe de laïcité. – Les relations avec les familles ; – Les relations avec l’environnement et les différents partenaires. Les animatrices et animateurs : Une équipe d’animation composée deux animatrices diplômés BAFA, BPJEPS LTP, un stagiaire BAFA et d’un animateur avec option surveillant des baignades si possible – L’équipe aura participé à l’élaboration du projet pédagogique du séjour. Elle aura préparé des fiches séances, techniques, et mèneront les activités en concordance avec le projet pédagogique. Ces projets d’activités devront permettre de mettre en œuvre les objectifs du projet pédagogique. – Ils auront l’obligation de participer à toutes les réunions proposées LES OBJECTIFS Les intentions éducatives du directeur : Rappel des objectifs éducatifs du Projet Educatif de l’organisateur. Favoriser l’autonomie chez les jeunes, – Développer la mixité sociale chez les jeunes, – Favoriser la socialisation auprès des enfants, – Développer le vivre ensemble chez l’enfant, Les intentions éducatives et les objectifs opérationnels – Sortir du cadre familial et des institutions comme l’école : découvrir un nouvel environnement, apprendre à se responsabiliser au quotidien (le soin de ses affaires personnelles…) – Être acteur du séjour : participer aux tâches quotidiennes, impliquer les jeunes dans l’organisation du séjour, éveiller leurs curiosités et faire découvrir les événements de la région. – Développer la créativité : décider d’un outil (carnet, photo, vidéo, chanson…) pour restituer le séjour, créer une chorégraphie (flash mob ou crazy sign’s) – Transmettre des valeurs de vivre ensemble : découvrir la vie en collectivité, apprentissage de la solidarité, apprendre la tolérance, favoriser l’esprit critique, organiser une veillée 100 % jeunes. – Développer des notions de respect en collectivité : instaurer des temps de parole (bâton de parole, sous forme de jeux), installer les tentes avec l’équipe. – Sensibiliser les jeunes au monde du vivant « la nature, l’écosystème environnant, la faune et la flore ». – Découvrir les joies de vaquer pendant leur séjour : apprendre l’art de la simplicité et tendre vers une sobriété heureuse. – Favoriser une pédagogique Ludo-constructiviste : vivre et mettre en situation des sujets d’expérimentation avec le groupe comme la discrimination, la mixité sociale, le partage, la coopération, la méditation…etc.

