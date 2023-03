Un Picasso (Paris) STUDIO HEBERTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

UN PICASSO« Vous ne brûlerez pas mes œuvres ! » 1941. Picasso se retrouve face à une attachée culturelle allemande pour authentifier trois de ses toiles destinées à un autodafé. C'est le début pour Picasso d'une négociation tout en séduction, ambigüe et violente pour sauver ses toiles… Auteur : Jeffrey HatcherAdaptation : Véronique KientzyMise en scène : Anne BouvierDistribution : Jean-Pierre Bouvier et Sylvia RouxDurée : 1h15

STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES
Date: 3 juin 2023, 19:00
Tarif : 32.9 euros

Adaptation : Véronique Kientzy

Mise en scène : Anne Bouvier

Distribution : Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux

Durée : 1h15 .32.9 EUR32.9. Votre billet est ici

Catégorie d'Évènement: Paris
Lieu: STUDIO HEBERTOT
Adresse: 78 BIS BD DES BATIGNOLLES
Ville: PARIS

