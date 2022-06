UN PIANO DANS LES VIGNES

UN PIANO DANS LES VIGNES, 29 juillet 2022, . UN PIANO DANS LES VIGNES



2022-07-29 – 2022-07-29 EUR 37 37 Montagnac – Un Piano dans les Vignes : c’est le 29 juillet prochain

Dernière ligne droite pour les réservations … Le 29 juillet prochain, aura lieu une belle animation ….. « Un Piano dans les Vignes » … RDV le 29 Juillet à partir de 18h30 à la Cave Coopérative de Montagnac

Départ à 19h00

Début du concert de Jérôme à 19h30.

Entre-Acte avec Diner Cocktail, Dégustation ….

Fin du concert 21h30 / 22h00

Uniquement sur réservations bloquées au 26 juillet. Places limitées.

04 67 24 03 74 Nous vous conseillons de réserver dès cette semaine. Un Piano dans les Vignes sera un bel événement. Le lieu choisi est simplement magnifique. Espérant vous recevoir au cœur des Terres Rouges le 29 juillet à 19h30 Montagnac – Un Piano dans les Vignes : c’est le 29 juillet prochain !

