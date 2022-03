Un phare pour éclairer le Perche Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Un phare pour éclairer le Perche Longny les Villages, 21 mai 2022, Longny les Villages. Un phare pour éclairer le Perche Malétable Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages

2022-05-21 – 2022-05-21 Malétable Eglise Notre-Dame de la Salette

Illumination intérieure et extérieure de l'église Notre-Dame de la Salette à Malétable

fab-by@hotmail.fr
+33 6 84 31 40 48
https://www.lasalette-maletable.com/

