"UN PEUPLE" d'Emmanuel Gras Belfort

Soirée événement jeudi 14 avril à 20h15 : projection d'UN PEUPLE d'Emmanuel Gras suivie d'une rencontre avec le réalisateur ! France | 2021 | 1h44 | Documentaire

En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l'augmentation d'une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague de protestations dans toute la France. Des citoyens se mobilisent dans tout le pays : c'est le début du mouvement des Gilets jaunes. "Une insurrection cinématographique au service des invisibles." (Bande à Part)

