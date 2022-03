UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Avec Pat Borg et Fred Menuet. De Vincent Piguet, adapté par Fred Menuet. Mise en scène : Vincent Piguet Ils ont hâte de vous présenter ce spectacle ! Le pitch (qui n’est pas, rappelons-le, une brioche) : Max a gagné un voyage dans l’espace, il n’a qu’une idée en tête : que son père à qui il ne parle plus, soit devant la télé lors de cet évènement. Pour cela, il peut compter sur Yvou, son pote un peu lunaire qui lui, n’a qu’une seule ambition : monter sa comédie musicale. Par les comédiens d’ «Aéro malgré lui », «Toulousain » et «1 glacière pour 4». Rendez-vous au Studio 55, la nouvelle scène Toulousaine !

Deux personnages, des mensonges, des quiproquos, des histoires de couple, c'est drôle et plein d'émotions, et en plus, il y a des chansons !

