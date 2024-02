UN PEU PLUS PRES DES ETOILES STUDIO 55 Toulouse, samedi 27 avril 2024.

UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILESUne comédie pleine de rebondissements. C’est vif, surprenant, on rit beaucoup, un véritable hymne à l’amitié, on adore !

Tarif : 21.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 19:00

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31