Un peu plus près des étoiles – Huis clos spatial improvisé Salle l'Artymès Mesquer

Mesquer

Un peu plus près des étoiles – Huis clos spatial improvisé Salle l’Artymès, 2 avril 2022, Mesquer. Un peu plus près des étoiles – Huis clos spatial improvisé

Salle l’Artymès, le samedi 2 avril à 20:30

_Pour ce dernier spectacle de L'Arrière Saison 2021-2022, Zérodeux Quarante vous propose un show galactique ! Prenez une planète inconnue, des extraterrestres improvisateurs, une équipe de spationautes et de scientifiques prêts à tout pour percer leur mystère, une mission qui tourne mal, un méchant très méchant, une station spatiale sans issue… et vous aurez une idée plus où moins précise de ce que vous réserve Un peu plus près des étoiles._

Salle l'Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T06:30:00

