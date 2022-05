Un peu de littérature pour adapter ses pratiques de jardinage aux changements Jardin des aigrettes Œuilly Catégories d’évènement: Marne

Œuilly

Un peu de littérature pour adapter ses pratiques de jardinage aux changements Jardin des aigrettes, 3 juin 2022, Œuilly. Un peu de littérature pour adapter ses pratiques de jardinage aux changements

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin des aigrettes

Dans cette cabane-jardin transformée en librairie du Jardin des aigrettes, sont déposés différents ouvrages (documentaires, revues) sélectionnés pour leur thème : adapter ses pratiques de jardinage en fonction des changements climatiques. Ces ouvrages sont en accès libre et les visiteurs peuvent les emporter chez eux, gratuitement.

Accès libre

Tous les savoirs professionnels pour adapter ses pratiques de jardinage au climat, réunis dans des revues en accès libre dans cette cabane-jardin transformée en librairie du Jardin des aigrettes. Jardin des aigrettes 7bis rue Jean Jaurès – 51480 Oeuilly Œuilly Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T06:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T06:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Jardin des aigrettes Adresse 7bis rue Jean Jaurès - 51480 Oeuilly Ville Œuilly lieuville Jardin des aigrettes Œuilly Departement Marne

Jardin des aigrettes Œuilly Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oeuilly/

Un peu de littérature pour adapter ses pratiques de jardinage aux changements Jardin des aigrettes 2022-06-03 was last modified: by Un peu de littérature pour adapter ses pratiques de jardinage aux changements Jardin des aigrettes Jardin des aigrettes 3 juin 2022 Jardin des aigrettes Œuilly OEuilly

Œuilly Marne