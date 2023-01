Un peu de l’âme musical de la Palestine Beffroi de Montrouge Montrouge Catégories d’Évènement: île de France

Un peu de l’âme musical de la Palestine Beffroi de Montrouge, 18 mars 2023, Montrouge. Le samedi 18 mars 2023

de 20h30 à 22h00

. payant Trio Joubran le 18 mars : 30 EUR

Comment ne pas être totalement sous le charme de cette musique envoutante ? Trois frères, trois ouds ; Samir, Wissam et Adnan. Sur scène, ils croisent leurs instruments comme trois voix solistes pour n’en former qu’une. Le oud, luth oriental, est devenu la voix de leur âme, cœur battant de leur être avec lequel ils ne forment qu’un. Écouter le Trio Joubran, c’est ainsi plonger dans l’âme d’un peuple, l’Egypte avait Oum Kalthoum, le Liban, Fayrouz, la Palestine a désormais le Trio Joubran. Beffroi de Montrouge 2 Place Emile Cresp 92120 Montrouge

Métro -> 4 : Mairie de Montrouge (Montrouge) (109m) Bus -> 68126128475 : Mairie de Montrouge (Montrouge) (109m)

Contact : http://parisguitarfestival.com https://www.parisguitarfestival.com/billetterie/

