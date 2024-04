Un peu de Camargue et d’Ecosse à Plounérin Plounérin, vendredi 2 août 2024.

Les principaux acteurs de la réserve naturelle de Plounérin sont des vaches d’Ecosse et des chevaux de Camargue et de Bretagne. Venez échanger avec les propriétaires de ces animaux et le technicien de la réserve. Démonstration de travail au chien de troupeau.

Sur réservation au bureau touristique de Plouaret. .

Début : 2024-08-02 14:00:00

fin : 2024-08-02 17:00:00

Kerliziri

Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne reserve.naturelle.plounerin@lannion-tregor.com

