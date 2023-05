UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Restitutions d’ateliers de la saison, projets partenaires et carte blanche aux amateurs·rices en répétition à la MPAA/Saint-Blaise. Une après-midi de restitutions d’ateliers de la saison 2022-2023, de projets partenaires, mais aussi de cartes blanches données aux amateurs·trices en répétition à la MPAA/Saint-Blaise ! AU PROGRAMME : 14h > 15h : restitution atelier « Nos héro·ïne·s invisibles », compagnie Nagananda, salle 5 (programmation 2022-23 « Les invisibles »)

14h30 > 16h30 : restitution atelier « Partage de données », collectif Adada, espace public – square des Cardeurs (programmation 2022-23 « Les invisibles »)

15h > 16h30 : projection de la web-série « Bossa Nova », Zarts Prod, salle 6 (partenaires)

15h30 > 16h : représentation d’Olivier Châtain et sa compagnie, salle 7 (amateurs·trices en répétition à Saint-Blaise)

16h > 16h30 : représentation de la compagnie du LABEC, salle 7 (amateurs·trices en répétition à Saint-Blaise)

16h30 > 17h30 : restitution atelier « Langues et paroles urbaines », Florence Desnouveaux et Abbi Patrix, salle 5 (programmation 2022-23 « Les invisibles »)

17h30 > 18h : représentation, salle 5 ou 6 (amateur·ice·s en répétition à Saint-Blaise)

18h > 19h : pot de convivialité EN CONTINU : 14h >17h : diffusion du podcast réalisé par le Collectif Gongle dans le cadre de leur projet « Deux-Barres (2//) », salle MAO (programmation 2022-23 « Les invisibles »)

14h > 19h : exposition des photographies du projet « S’entendre, se faire entendre », en déambulation, en partenariat avec le GHU et Les fripons

14h > 19h : exposition des récits collectés par la conteuse Florence Desnouveaux à la MPAA/Saint-Blaise entre octobre et novembre 2022, en déambulation (programmation 2022-23 « Les invisibles »)

14h > 19h : exposition du photographe amateur Marc Bouttefort à l'atelier « Partage de données Distribution • Cie Nagananda· Collectif ADADA· Collectif Gongle· Compagnie du LABEC· Florence Desnouveaux et Abbi Patrix· Marc Bouttefort· Olivier Châtain et sa compagnie· Zarts Prod

