UN PETIT PRINCE Panzoult, 29 mars 2022, Panzoult.

UN PETIT PRINCE Panzoult

2022-03-29 19:30:00 – 2022-03-29 21:00:00

Panzoult Indre-et-Loire Panzoult

Un jour, alors qu’il est en panne dans le désert, un aviateur voit apparaître un petit garçon singulier qui lui demande de lui dessiner un mouton.

Il s’appelle le Petit Prince.

Au fil de leurs discussions, l’un et l’autre apprennent à se découvrir et s’apprivoiser. C’est ainsi que l’aviateur comprend que le Petit Prince vient d’une autre planète.

Opéra pour enfants de Coralie Fayolle. Présenté par les enfants des classes CE2 CM1 CM2 de l’école de Rilly sur Vienne, les chœurs d’enfants-adolescents des écoles de musique de Ste Maure et Saint Epain

Un jour, alors qu’il est en panne dans le désert, un aviateur voit apparaître un petit garçon singulier qui lui demande de lui dessiner un mouton.

Il s’appelle le Petit Prince.

Au fil de leurs discussions, l’un et l’autre apprennent à se découvrir et s’apprivoiser.

tourisme.ste.maure@gmail.com +33 2 47 65 66 20 https://www.cc-tvv.fr/culture/agenda-culturel/

Un jour, alors qu’il est en panne dans le désert, un aviateur voit apparaître un petit garçon singulier qui lui demande de lui dessiner un mouton.

Il s’appelle le Petit Prince.

Au fil de leurs discussions, l’un et l’autre apprennent à se découvrir et s’apprivoiser. C’est ainsi que l’aviateur comprend que le Petit Prince vient d’une autre planète.

Opéra pour enfants de Coralie Fayolle. Présenté par les enfants des classes CE2 CM1 CM2 de l’école de Rilly sur Vienne, les chœurs d’enfants-adolescents des écoles de musique de Ste Maure et Saint Epain

Panzoult

dernière mise à jour : 2022-02-03 par