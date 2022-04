UN PETIT PAS POUR L’HOMME Rouans, 14 mai 2022, Rouans.

UN PETIT PAS POUR L’HOMME Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans

2022-05-14 – 2022-05-14 Espace Coeur en Scène Allée de la Cure

Rouans Loire-Atlantique

… Suivons un groupe d’enthousiastes, genre tribu, qui marche ensemble sur la surface de la Terre. Des hommes, des femmes et des enfants. Une joyeuse bande qui avance sur le chemin de l’évolution. Ils marchent avec cette sensation d’être connectés au reste du monde, unis par ce destin commun”.

Sur un texte original de Laurent Carudel (aux récit et chant, guitare et percussions) on embarque pour une fresque presqu’historique et musicale (avec Bruno Le Levreur au chant et aux percussions, Julie Dessaint à la viole de gambe, au chant, aux percussions). Du chasseur-cueilleur à l’homme dans l’espace, quel regard portons-nous sur notre évolution ?

Spectacle organisé avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, dans le cadre du dispositif Traverses.



“Le « pas de géant pour l’humanité » n’est peut-être pas toujours là où on l’attend…

spectacles@rouans.fr +33 2 40 64 18 32 http://www.rouans.fr/

… Suivons un groupe d’enthousiastes, genre tribu, qui marche ensemble sur la surface de la Terre. Des hommes, des femmes et des enfants. Une joyeuse bande qui avance sur le chemin de l’évolution. Ils marchent avec cette sensation d’être connectés au reste du monde, unis par ce destin commun”.

Sur un texte original de Laurent Carudel (aux récit et chant, guitare et percussions) on embarque pour une fresque presqu’historique et musicale (avec Bruno Le Levreur au chant et aux percussions, Julie Dessaint à la viole de gambe, au chant, aux percussions). Du chasseur-cueilleur à l’homme dans l’espace, quel regard portons-nous sur notre évolution ?

Spectacle organisé avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, dans le cadre du dispositif Traverses.



Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans

dernière mise à jour : 2022-04-18 par