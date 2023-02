UN PETIT PAS POUR L’HOMME ? – RENDEZ-VOUS CONTES ! Théâtre municipal, 17 mars 2023, Fontenay-le-Comte .

UN PETIT PAS POUR L’HOMME ? – RENDEZ-VOUS CONTES !

2023-03-17 20:30:00 – 2023-03-17 21:20:00

Un petit pas pour l’homme ?

Vendredi 17 mars – 20h30

Lieu : Théâtre municipal à Fontenay-le-Comte

Durée : 50 min

Public : à partir de 8 ans

Tarif : gratuit (places limitées – réservation à l’Office de Tourisme)

– – – – – –

Laurent Carudel – Compagnie à demi-mot

Un récit en musique pour dérouler le fil de notre évolution — des chasseurs cueilleurs à l’aventure spatiale — et questionner le rapport que nous entretenons à notre planète.

Faut imaginer un groupe d’humain, genre tribu, qui marche ensemble sur la surface de la Terre. Une joyeuse bande qui avance sur le chemin de l’évolution depuis 7 millions d’années… jusqu’au moment où Francis demande : on pourrait peut-être faire une p’tite pause ?

Avec beaucoup d’humour, cette fable écologique et fantaisiste réunit un comédien conteur, un contre-ténor comédien et une musicienne qui nous emporte au son de sa viole de gambe. Un moment rare à vivre en famille…

– – – – – –

Nouveau : et si vous covoituriez pour aller aux spectacles !

Que vous proposiez un trajet ou que vous en cherchiez un pour ce spectacle, rendez-vous sur (lien disponible prochainement) et créez votre compte.

Chaque personne proposant un trajet aura droit à un kit Mobi contes à récupérer à l’entrée !

– – – – –

Festival organisé par la ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Pendant un mois, sillonnez le pays et mettez-vous à l’heure de la convivialité et des rencontres. Suivez ces artistes, souffleurs de verbes et de folies qui viennent ré-enchanter nos vies …

