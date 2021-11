Un petit pas de deux sur ses pas Digoin, 18 novembre 2021, Digoin.

Un petit pas de deux sur ses pas Digoin

2021-11-18 – 2021-11-18

Digoin Saône-et-Loire

5 10 EUR Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie d’un grand comique renaît… Un couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hip-hop à la valse, du tango au break-danse pour revisiter avec talent son

répertoire. Bourvil leur parle, les bouscule, les chahute !

Ambiance dimanche à la campagne dans les années 50 quand Bourvil animait

des émissions radiophoniques de grande écoute et faisait danser la France avec sa bonne humeur.

Ces deux interprètes, Aurélien Kairo et Karla Pollux, nous plongent dans une jolie petite histoire comme un doux refrain permanent où le rire et l’émotion prennent place magnifiquement aux côtés d’André Raimbourg, dit Bourvil.

« Avec Un petit pas de deux sur ses pas, j’ai envie de lever le voile sur ce que peuvent être, selon moi, les métiers du spectacle, au travers d’un spectacle

chorégraphique étonnant, tout en faisant (re)vivre Bourvil, qui selon moi, était un immense interprète.

Je vais enfin pouvoir répondre à des envies qui m’habitent depuis longtemps, celles de créer et de surprendre aussi le jeune public. »

Aurélien Kairo : directeur artistique

Digoin

