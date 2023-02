UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCES THEATRE 100 NOMS, 3 février 2023 00:00, NANTES.

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCES UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCES. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-04-30 21:15. Tarif : 22.0 26.0 euros.

THEATRE 100 NOMS NANTES Loire-Atlantique . SARL TSN (1-1082661 & 2-1082662 & 3-1082663) présente ce spectacle. Après le Dîners de Cons et Le Prénom, découvrez la nouvelle production du Théâtre 100 Noms Un Petit Jeu Sans Conséquence est une pièce de théâtre adaptée au cinéma avec succès ! Retrouvez Claire et François, couple modèle depuis vingt ans. Au cours d’une réunion entre amis, par provocation, ils vont feindre la séparation. Mais ce qui n’était qu’un petit jeu amusant le temps d’un repas va peu à peu tourner au vinaigre. L’espace d’une journée, comme dans les comédies de Marivaux, ces cinq personnages se croisent, se révèlent, se confient, s’épanchent, se parlent d’amour et de fidélité. Réservations PMR: 0228200100.

