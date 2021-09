UN PETIT HUBLOT DE CIEL Ferme de Bel Ebat, 8 janvier 2022, GUYANCOURT.

UN PETIT HUBLOT DE CIEL

du samedi 8 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 à Ferme de Bel Ebat

La lanterne vive projette la lumière d’une aurore et c’est la vie animale qui commence. Un arbre se dresse puis se transforme en écrevisse qui s’efface dans le sable. Morceaux d’écorces, bouts de bois, brindilles, coquillages, galets, fleurs et feuilles au vent se transforment à vue pour raconter leurs histoires. Un spectacle adapté aux plus jeunes entre théâtre d’ombre, musique et poésie alternativement joué dans les quatre Maisons de Quartier de Guyancourt : Le samedi 8 janvier à 10h : Maison de quartier Théodore Monod Le samedi 15 janvier à 10h : Centre social Joseph Kosma Le samedi 22 janvier à 10h :Centre social du Pont du Routoir – Espace Yves Montand Le samedi 29 janvier à 10h : Maison de quartier Auguste Renoir Compagnie Les bruits de la Lanterne Texte Jules Supervielle De et avec Jean-Claude Oleksiak et Catherine Morvan Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,50€

Théâtre d’ombre / Dès 18 mois Une invitation à la découverte de la nature en ouvrant les portes de l’imaginaire…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T12:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T12:00:00