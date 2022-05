Un petit goût de Loire, 8 mai 2022, .

Un petit goût de Loire

2022-05-08 – 2022-05-08

45 EUR 45 Dans la Vallée de la Loire, au cœur du vignoble de Vouvray, à 20 km de Tours et à 15 km d’Amboise, plongez le temps d’une demi-journée dans le monde de la vigne et du vin et le métier de vigneron. Avec Rendez-Vous dans les Vignes, venez découvrir un domaine viticole familial situé au cœur de l’AOC Vouvray. Vous êtes amateur de vin et vous souhaitez approfondir votre connaissance des vins de Loire ? Cette visite-dégustation est faite pour vous ! Nous visiterons le chai et la cave troglo pour découvrir l’AOC Vouvray et la méthode traditionnelle, puis partirons à la découverte du vignoble de Loire (AOC, terroirs, cépages…) lors d’une dégustation commentée et illustrée de 7 vins de Loire et mets régionaux en accord.

Un petit goût de Loire : visite du chai et de la cave troglo pour découvrir l’AOC Vouvray et la méthode traditionnelle, dégustation de 8 vins de Loire avec ardoises de mets régionaux pour découvrir le vignoble de Loire (AOC, terroirs, cépages…)

+33 6 52 16 97 07

