Un petit coin de ciel Théâtre de Corbeil-Essonnes, 20 mars 2022, Corbeil-Essonnes. Un petit coin de ciel

Théâtre de Corbeil-Essonnes, le dimanche 20 mars à 16:00

À travers une écriture chorégraphique exigeante, adaptée aux tout-petits, [Un petit coin de ciel](https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/saison-2021-2022/compagnie-ouragane-un-petit-coin-de-ciel) interroge la verticalité, l’envol, l’apesanteur et le déséquilibre. Interprété par Mélisande Carré-Angeli en solo, la danseuse nous raconte une histoire sans paroles, un monde en suspension fait de transparence, de souffle et de mouvement, à la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, des papillons, de l’immensité de la nuit… et d’un ange qui passe. Dans cette fantaisie visuelle et dansée dédiée au très jeune public de 18 mois à 6 ans, les spectateurs sont invités à la rencontre du ciel par le jeu de la danse. Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T16:30:00

