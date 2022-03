Un petit coin de ciel – Cie Ouragane – Laurence Salvadori Théâtre de Corbeil-Essonnes, 23 mars 2022, Corbeil-Essonnes.

Un petit coin de ciel / Cie Ouragane – Théâtre de Cobeil-Essonnes À travers une écriture chorégraphique exigeante, adaptée aux tout-petits, ?? ????? ???? ?? ???? interroge la verticalité, l’envol, l’apesanteur et le déséquilibre. En solo, la danseuse nous raconte une histoire, un monde en suspension fait de transparence, de souffle et de mouvement, à la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, des papillons, de l’immensité de la nuit… et d’un ange qui passe. Distribution : Chorégraphie : Laurence Salvadori Danseur : Mélisande Carre-Angeli Création musicale : Franck Gervais Création lumière / numérique : Christoph Guillermet Scénographie : Philippe Blanc Costumes : Louisa Thalmard Accessoires : Marie Guerrier, Philippe Blanc & Laurence Salvadori « Un univers poétique, étrange et plein de douceurs ». Théâtre-Contemporain Lien billetterie : [[https://web.digitick.com/un-petit-coin-de-ciel-compagnie-ouragane-spectacle-danse-gym-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg51-ei765077.html](https://web.digitick.com/un-petit-coin-de-ciel-compagnie-ouragane-spectacle-danse-gym-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg51-ei765077.html)](https://web.digitick.com/un-petit-coin-de-ciel-compagnie-ouragane-spectacle-danse-gym-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg51-ei765077.html) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 5 à 10€

Accordez-vous un moment de douceur et découvrez l’univers poétique de ce spectacle dédié au jeune public.

Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



