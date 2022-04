UN PETIT AIR DE GRÈCE LE TEMPS D’UNE SOIRÉE Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

UN PETIT AIR DE GRÈCE LE TEMPS D'UNE SOIRÉE Hérouville-Saint-Clair, 30 avril 2022, Hérouville-Saint-Clair.

2022-04-30 16:15:00

Hérouville-Saint-Clair Calvados Un film, des échanges et quelques découvertes gustatives.

Projection du film Digger de Georgis Grigorakis au Café des images, suivie d’un échange à la Bibli avec l’association sur le thème de la Grèce : Les communautes locales et la nature en danger face à l’exploitation minière et l’association présentera également une de ses actions : Les oliverais de Crète, patrimoine millénaires et production locale d’aujourd’hui.

Un buffet grec vous sera proposé lors de cette soirée animée par l’association Solidarité Normandie Grèce.

