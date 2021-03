Paris Le Hall de la chanson Paris Un petit air de francophonie Le Hall de la chanson Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Du 13 au 21 mars 2021, découvrez chaque jour une nouvelle chanson francophone, sur** [**un-petit-air-de-francophonie.fr**](http://un-petit-air-de-francophonie.fr/) **!** Chaque jour de la _Semaine,_ [**un petit air de francophonie**](http://un-petit-air-de-francophonie.fr/)[**.fr**](http://un-petit-air-de-francophonie.fr/) vous propose une chanson sur le thème de l’air, venue des années 30 à nos jours, du Québec, d’Egypte, de Belgique, Monaco, du Mali, Cameroun, Congo, Rwanda, d’Algérie et de France. Rendez-vous le 13 mars pour découvrir la première… Il se pourrait que ce soit _Respire_, de… Gaël Faye. Mais chut! On ne vous a rien dit ! Toutes les chansons seront accompagnées d’une notice rédigée par Véronique Mortaigne (ancienne journaliste au Monde) : un texte présentant l’œuvre, son contexte, les paroles ainsi qu’une petite biographie des artistes. —

Proposé par Le Hall de la chanson, centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques actuelles, avec le soutien du ministère de la Culture (DGLFLF – Délégation générale à la langue française et aux langues de France). Dans le cadre de la 26e édition de la _Semaine de la langue française et_

_de la francophonie_, découvrez 9 artistes, 9 chansons : une par jour. 9 artistes qui, l’air de rien, chantent la liberté, la respiration et l’air du temps… **Respirez… vous n’aurez plus qu’à vous laisser bercer chaque jour par** [**un petit air de francophonie**](http://un-petit-air-de-francophonie.fr/)**…**

Gratuit, il suffit de se rendre du un-petit-air-de-francophonie.fr

