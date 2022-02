« Un petit air de Chelm » par Mic Mac Théâtre [Festival Cep Party] Le Champilambart, 30 mars 2022, Vallet.

Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme ailleurs. Rien n’est impossible là où la sagesse se mesure à la longueur de la barbe, là où l’imaginaire a autant de poids que la réalité ! Les Chelmiens font preuve d’une grande créativité, d’une persévérance tenace et d’un étonnant optimisme. Un petit air de Chelm est une introduction philosophique à l’absurde. On n’y va pas par l’autoroute, dans cette ville, on prend un chemin de traverse pour admirer les choses et les voir autrement. **La presse en parle :** « Les chelmiens déploient des démonstrations à la Monty Python. Autrement dit, désopilantes. La philosophie de ces montagnards a beau être sacrément bancale, le jeu et la mise en scène sont tirés au cordeau et l’on succombe totalement à cet air hautement rafraichissant venu de Chelm. » _Le Soir_

De 6 à 8€

Grandit-on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil ou la lune ?

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



