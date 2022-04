UN PEINTRE UN SCULPTEUR

2022-07-07 – 2022-07-07 Valentina Ven peintre semi-abstraite nantaise s’inspire de la nature et des émotions humaines. Un univers d’eau, de terre, d’air et de feu. Métal Hirsute sculpteur nous offre des créations fantastiques et féériques en métal, pensées dès leur conception en fonction de l’ombre qu’elles projettent. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

