Conférence gratuite sans réservation dans la limite des 105 places disponibles.

Séminaire : La Région parisienne, territoires et cultures Histoire de la santé et de l'environnement, XVIe-XXIe siècles Année universitaire 2021-2022 Conférence par Sabine Barles, professeure en urbanisme et en aménagement, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Géographie-cités.

Un paysage sous emprise parisienne : les ressources du bassin de la Seine au service de la capitale, XVIIIe-XXe siècles.

Le vendredi 20 mai 2022 de 10h00 à 12h00

Salle Verlaine des Archives de Paris
18 boulevard Sérurier
75019 Paris

