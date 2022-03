Un Pays qui se tient sage Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 12 mai à 19:30

Projection + débat —————— **(cinéma le Métro)** **David Dufresne, 2020, 1h26** Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. _Un Pays qui se tient sage_ invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’État. **Projection suivie** d’un échange animé par la Cie Juste Ici autour de leur création chorégraphique Werfen, inspirée des mouvements de manifestants Retrouvez toute la programmation du Cinéma Le Métro dans la brochure mensuelle dédiée.

