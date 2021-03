Paris Bibliothèque Goutte d'Or Paris Un pays otage d’une famille : l’Angola Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre avec Estelle Maussion, journaliste, auteure de « La dos Santos Company : mainmise sur l’Angola » (Karthala, 2019) Toutes les familles ont leur histoire. Celle des dos Santos est extraordinaire. Elle met en scène un père autoritaire, une fille milliardaire, un fils en prison, un général effrayant et de nombreux intrigants. Elle se déroule en Angola, champion pétrolier lusophone dont la majorité de la population vit avec moins de deux dollars par jour, et dans sa capitale Luanda, longtemps présentée comme la « Dubaï de l’Afrique ». Arrivé au pouvoir presque par hasard, le père distribue pendant trente-huit ans les ressources du pays à ses proches. Cela fait de lui le parrain tout-puissant d’un clan devenu très vite très riche. Ils sont intouchables. Leur règne s’annonce éternel. Jusqu’au jour où le parrain est contraint de passer la main. Le nouvel homme fort, pourtant membre de la clique, veut faire le ménage. Dans son viseur, le système dos Santos. Rebondissements, coups tordus et manipulations, tels sont les ingrédients de cette haletante saga familiale. Une histoire où, malheureusement, tout est vrai. Estelle Maussion nous expliquera la situation de ce pays sous emprise et évoquera les rebondissements intervenus depuis la parution de son livre ,avec les ennuis judiciaires de la famille dos Santos : l’espoir d’une justice et d’une morale, enfin ? Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

