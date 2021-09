Limoges Espace Simone VEIL, Haute-Vienne, Limoges Un pays de l’Union européenne : le Portugal Espace Simone VEIL, Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Espace Simone VEIL,, le samedi 11 septembre à 14:00

A l’occasion du renouvellement de son label Europe Direct, la Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin vous invite à un après-midi consacrée à un des pays de l’Union européenne : le Portugal. Au programme : – 14h-18h30 ; Stands de structures en lien avec le Portugal -14h30 – 15h : Animation musicale – 15h-16h30 : conférence sur “Le Portugal et l’Union européenne” par Victor GOMES (fonctionnaire européen) – 17h-18h : Animation musicale

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

