Un pavé dans le jazz : Pomme de terre Le Taquin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Un pavé dans le jazz : Pomme de terre Le Taquin, 30 mars 2022, Toulouse. Un pavé dans le jazz : Pomme de terre

Le Taquin, le mercredi 30 mars à 21:00

### Transe noïse Force, carénage et power trio pour une soirée aux confins de la création musicale, du free jazz, de la noise et du punk. Emmené par Aymeric Avice à la trompette électrifiée, Pomme de terre réunit Niels Mestre à la guitare électrique et Philippe Gleizes à la batterie, deux improvisateurs aguerris, autour d’une pièce improvisée et radicale. Les effets propulsent la trompette sur les terres de la guitare électrique, amusées, toutes deux, à détourner l’attention pour mieux conquérir l’oreille, aidées par la batterie, moteur de cette transe noise. Pomme de Terre est un groupe dont chaque membre a la furieuse habitude de balancer, ce qu’il convient d’appeler, de sévères patates. ### Plus d’infos [Site Le Taquin](https://www.le-taquin.fr/programmation/un-pave-dans-le-jazz-pomme-de-terre/?wcs_timestamp=1648674000) ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 30 mars à 21h * Concert debout

Tarifs : 8€/5€

Culture Le Taquin 23 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T21:00:00 2022-03-30T22:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Taquin Adresse 23 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Le Taquin Toulouse Departement Haute-Garonne

Le Taquin Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Un pavé dans le jazz : Pomme de terre Le Taquin 2022-03-30 was last modified: by Un pavé dans le jazz : Pomme de terre Le Taquin Le Taquin 30 mars 2022 Le Taquin Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne