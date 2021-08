“UN PATRIMOINE A PETITS PAS” Gare Marcel MANVILLE, 17 septembre 2021, La Trinité.

“UN PATRIMOINE A PETITS PAS”

Gare Marcel MANVILLE, le vendredi 17 septembre à 08:00

Après de longs mois de confinement, l’opération **”UN PATRIMOINE A PETITS PAS”**, offre aux enfants des cycles 2 et 3 des écoles primaires, la possibilité de découvrir le patrimoine tangible du bourg de La Trinité au travers d’une balade pedestre. Le but étant de découvrir, à chaque pas longeant le front de mer de La Trinité, les richesses culturelles, architecturales, patrimoniales et paysagères visibles dans cet environnement de proximité. Ainsi, les noms **MANVILLE,** **FANON**, **ALBERTI**, **DOMERGE** ou **BUVAL** feront écho, au même titre que l’histoire de bâtiments, monuments, arbres remarquables et de toutes les anecdoctes liées au Pont de l’Epinette, du quartier petit brésil ou de la collection d’objets d’antan visibles à la SORA. Pour finir, un accrochage urbain de 12 panneaux, installé sur la place du 22 mai 1848 délivrera un contenu historique liée à la période esclavagiste. La dégustation du traditionnel petit gateau sucré nommé “TANBOU MOUCH” ou “BONBON CHOUVAL” sera également accompagnée d’une anecdocte. Ce projet pédagogique et ludique vise à coup sûr l’éveil sur l’importance de la protection et de la valorisation de ce **Patrimoine pour et par tous.**

Action gratuite – Inscriptions avant le 15 septembre 2021 auprès des services PATRIMOINE et MEDIATHEQUE de La TRINITE

Balade – découverte du patrimoine de proximité.

Gare Marcel MANVILLE 2 avenue Casimir BRANGLIDOR 97220 La Trinité La Trinité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T15:00:00