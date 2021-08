Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor, Guingamp Un pas pour ma planète ! – Spectacle “Sittelle” Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Un pas pour ma planète ! – Spectacle “Sittelle” Guingamp, 18 septembre 2021, Guingamp. Un pas pour ma planète ! – Spectacle “Sittelle” 2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-18 16:30:00 Place du Champ-au-Roy Jardin public

Guingamp Côtes d’Armor Ce spectacle de danse est inspiré de la sittelle torchepot, un oiseau gracieux qui escalade les arbres avec agilité. Chorégraphie musicale et aérienne haute en couleurs proposée par la Compagnie Herborescence. Le spectacle est annulé en cas de pluie. Tous publics, gratuit, pass sanitaire demandé. climatenergie@guingamp-paimpol.bzh http://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/se-divertir/les-evenements-de-lagglo/un-pas-pour-ma-planete/ Ce spectacle de danse est inspiré de la sittelle torchepot, un oiseau gracieux qui escalade les arbres avec agilité. Chorégraphie musicale et aérienne haute en couleurs proposée par la Compagnie Herborescence. Le spectacle est annulé en cas de pluie. Tous publics, gratuit, pass sanitaire demandé. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Lieu Guingamp Adresse Place du Champ-au-Roy Jardin public Ville Guingamp