« UN PAS DE CÔTÉ » : ÉCHAPPÉES ARTISTIQUES À CHARTRENÉ Baugé-en-Anjou, 1 août 2021-1 août 2021, Baugé-en-Anjou.

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Les dimanches 4 juillet, 1er et 8 août venez faire « Un pas de côté » et découvrir les artistes insolites de nos échappées culturelles de cette édition 2021. Vous pourrez entre autre rencontrer un duo de clowns dans les sentiers naturels de Vaulandry, des danseurs dans les ruelles de Bocé ou encore assister à un concert unique d’un duo de violoncelle et balafon dans une église. Emerveillement et sensations garanties !

Réservation obligatoire auprès du Château de Baugé.

