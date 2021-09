Un pas après l’autre Théâtre Municipal de Nevers, 12 mars 2022, Nevers.

Un pas après l’autre

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 12 mars 2022 à 20:00

Les sœurs Mazzella, Daniela (interprétée par Catherine Arditi) et Arianna (Nathalie Cerda) tiennent un atelier de haute couture. Au bord de la faillite, elles ont dû déménager cet atelier dans une ancienne loge de concierge utilisée auparavant comme local de stockage où Matteo, le fils d’Arianna, vit depuis huit ans. Enfermé dans sa chambre, il se sent protégé derrière son écran et reste connecté tout en étant coupé de la réalité. Dans cet espace intime, il s’est créé un univers parallèle et trouve une sorte d’évasion, ayant comme seul lien avec la réalité la télévision et les réseaux sociaux. Souffrant de phobie sociale, il ne se sent pas à sa place, a l’impression d’être de trop, et est paralysé à l’idée de se confronter aux autres et à leur jugement. En détresse, il cherche sans cesse l’attention de sa mère, malgré la distance qu’elle a toujours gardée envers lui. Daniela tente d’aider son neveu à renouer ce lien, seul espoir pour qu’il s’en sorte. Mais alors, comment rouvrir une porte laissée fermée trop longtemps ? Une fois l’ordinateur éteint, comment affronter le monde réel ? Fabio Marra, auteur et metteur en scène, s’est intéressé à ces personnes, recluses dans leur chambre, leur caverne, sans interactions sociales. Au Japon, ces jeunes sont nommés les hikikomori, une « génération perdue ». Interprété par des comédiens d’exception, _Un pas après l’autre_ questionne les relations sociales et familiales mais aussi l’influence de notre passé sur notre avenir.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

Plongez avec tendresse et ironie dans la vie de deux sœurs couturières et du fils de l’une d’elles, isolé dans sa chambre et coupé de toute relation sociale.

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:00:00