**Après Ensemble, la nouvelle création de Fabio Marra** Fabio Marra nous plonge avec ironie et tendresse dans le quotidien de l’atelier de haute-couture des sœurs Mazzella : Daniela et Arianna. Au bord de la faillite, elles ont dû emménager dans l’ancienne loge de concierge où Matteo, le fils d’Arianna, vit depuis huit ans. Arianna n’a jamais ressenti le désir d’être mère. Depuis la naissance de son fils, elle est emplie de sentiments contradictoires. Enfermé dans le huis-clos sa chambre, Matteo s’est créé un univers parallèle. Il se réfugie dans cet espace intime. Fasciné par le cosmos, il y trouve une forme d’évasion, loin du monde réel. A quel point notre passé peut-il déterminer notre avenir ? Qu’est-ce qui nous amène à enfermer tout le monde dehors ? Comment renouer le lien avec l’autre alors que l’on est resté à l’écart si longtemps ? _”Je me suis documenté sur le phénomène des hikikomori, désignés par la société japonaise comme la « génération perdue ». Leur chambre devient leur caverne, leur univers secret. Ils limitent les contacts au profit d’un monde virtuel. Mais une fois l’ordinateur éteint, comment affronter la réalité ? Si l’on sait que communiquer est une nécessité vitale, peut-on envisager de vivre coupé de toute relation avec le monde extérieur ?”_ Fabio Marra _Présenté par : Carrozzone Teatro en coproduction avec Fiva Production, Sésam’Prod et Michel Boucau Productions_ _Ecriture et mise en scène : Fabio Marra_ _Avec : Catherine Arditi, Nathalie Cerda, Sonia Palau, Fabio Marra_

Tarifs : TJ : 10€ • TA : 20€ • TR : 23€ • TP : 25€

Création au Sel SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine

