Espace Carpeaux, le mardi 15 mars 2022 à 20:45

Peut-on envisager de vivre coupé de toute relation avec le monde extérieur ? Comment renouer le lien avec l’autre alors que l’on est resté à l’écart si longtemps ? Cela fait huit ans que Matteo vit dans le huis clos de sa chambre. Dans cet espace intime, il s’est créé un univers parallèle. Fasciné par le cosmos, il y trouve une forme d’évasion, loin du monde réel. Fabio Marra nous plonge avec tendresse et ironie dans le quotidien de l’atelier de haute couture des Sœurs Mazzella :Daniela et Arianna. Au bord de la faillite, elles ont dû emménager dans l’ancienne loge de concierge dans laquelle Matteo, le fils d’Arianna, vit depuis des années. Enfermé dans sa chambre, il se sent protégé derrière son écran, il reste connecté tout en étant déconnecté. Qu’est-ce qui nous amène à enfermer tout le monde dehors ?

Tarifs : Plein : 27€ Passion : 23€ – 25 ans : 20€

2022-03-15T20:45:00 2022-03-15T22:30:00

