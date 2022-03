Un parfum pour la paix Couvent des Cordeliers Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Un parfum pour la paix Couvent des Cordeliers, 28 mai 2022, Forcalquier. Un parfum pour la paix

Couvent des Cordeliers, le samedi 28 mai à 10:00

A l’occasion de lancement de la saison, le Musée ARTEMISIA organise le 28 mai un atelier du parfumeur dans l’amphithéâtre du magnifique Couvent des Cordeliers. Chaque participant réalise son parfum. Exceptionnellement, 33% du chiffre d’affaires sera reversé à une association caritative œuvrant pour les réfugiés ukrainiens. Une conférence de presse annoncera la programmation estivale et le sens du joli moi de L’Europe.

Entrée payante, 45€, 15€ par entrée seront reversés à une association caritative œuvrant pour les réfugiés ukrainiens, Attention : Nombre de places limitées à 20.

Organisation d’un atelier du parfumeur au Couvent des Cordeliers Couvent des Cordeliers Impasse des Cordeliers 04300 Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Couvent des Cordeliers Adresse Impasse des Cordeliers 04300 Forcalquier Ville Forcalquier lieuville Couvent des Cordeliers Forcalquier Departement Alpes-de-Haute-Provence

Couvent des Cordeliers Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forcalquier/

Un parfum pour la paix Couvent des Cordeliers 2022-05-28 was last modified: by Un parfum pour la paix Couvent des Cordeliers Couvent des Cordeliers 28 mai 2022 Couvent des Cordeliers Forcalquier forcalquier

Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence