du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais des Ducs et des États de Bourgogne

Relevez le défi de notre jeu de piste “Curieux détails” : partez à la chasse aux animaux cachés au cœur des monuments dijonnais, trouvez les visages qui nous surveillent depuis un bâtiment ou résolvez les mystères de ces détails nichés au sein de l’architecture du centre historique de la ville. Le temps d’une balade, amusez-vous avec ce jeu de piste surprenant.

Disponible à partir du 17 septembre : Téléchargez l’application “Explorama” sur Apple Store ou Google Play.

“Curieux détails”, un jeu de piste dans les rues de Dijon ! Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

