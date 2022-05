Un parcours fabuleux au sein du parc floral Parc floral de la ferme aux oiseaux Jâlons Catégories d’évènement: Jâlons

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc floral de la ferme aux oiseaux

Découverte de 350 rosiers dans un parc floral aux mille et une couleurs et senteurs. Vous pourrez aussi y admirer 400 oiseaux exotiques. Conseil sur plantation, taille et soins des rosiers. Terrasse pour vous rafraîchir.

Adulte : 10€, Groupe : 8€, Enfant : 6€

Découverte d’oiseaux exotiques et de rosiers, mais aussi des grenadiers, pistachiers, goyaviers… Parc floral de la ferme aux oiseaux 36 route nationale 51150 Athis Jâlons Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

