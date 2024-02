Un parcours Bioclimatique 5ème métro Maubert Mutualité Paris, lundi 26 février 2024.

Le lundi 26 février 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Inscription ici

Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts et s’adapte au changement climatique.

Faire de Paris une ville résiliente face aux enjeux climatiques et de

préservation de la biodiversité nécessite de nombreux aménagements. La végétalisation

des rues répond à ces enjeux en permettant notamment d’offrir des îlots de

fraicheur urbains, facilitant la gestion des eaux de ruissellement, tout en

améliorant notre cadre de vie. Le parcours propose ainsi différentes étapes

mettant en lumière les actions de la Ville de Paris et celles des citoyens pour

favoriser le développement du végétal en milieu urbain, à travers, entre

autres, les rues aux écoles, les permis de végétaliser, et les initiatives

privées.

Rendez-vous : à la sortie du métro

Maubert-Mutualité au n°60 du boulevard Saint-Germain

Contact : education-environnement@paris.fr

Agnès Bonhomme parcours 5 Bioclimat (3)