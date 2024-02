UN PARC FORESTIER PAS COMME LES AUTRES… Soumont, jeudi 21 mars 2024.

Nous vous proposons une journée d’immersion pour découvrir la biodiversité forestière du parc du prieuré de Grandmont, partager un pique-nique et participer à un concours photo

Le parc du prieuré de Grandmont c’est 32 ha boisés d’essences méditerranéennes avec quelques très beaux arbres remarquables. Ces bois abritent faune sauvage et une petite population de cerfs et de daims. Dans le cadre des journées internationales de la forêt, nous vous proposons une journée d’immersion pour découvrir la biodiversité forestière, partager un pique-nique et participer à un concours photo avec récompense du prieuré pour la photo la plus « likée » sur les réseaux sociaux.

Animation pour adultes, groupe limité à 15 participants. Tarif unique de 20€ 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 10:00:00

fin : 2024-03-21 16:00:00

Soumont 34700 Hérault Occitanie ass.kermit@gmail.com

