Un parc de Champagne sportif et historique Parc de Champagne Reims, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire du parc de Champagne, ensemble paysager de 22 hectares commandité par la maison Pommery. Grand lieu de pratique sportive aujourd’hui comme hier, berceau de l’Hébertisme et hôte des débuts de l’aviation, apprenez-en plus sur son histoire et ses monuments tout en respirant le parfum des plantes et en effectuant quelques exercices simples de détente. Tels les athlètes d’autrefois, venez cultiver votre corps et votre esprit.

Cette visite pourra être suivie par « Le corps en mouvement » au CREA à 16h, une présentation participative autour de documents issus du fonds photographique et graphique du musée, sur le thème des fêtes grecques.

Melchior de Polignac, petit fils de la veuve Pommery, confie, en 1907 au paysagiste rémois Édouard Redont, la création d'un parc arboré de 22 ha destiné au personnel de la célèbre maison de champagne. Le parc est ouvert depuis 3 ans, lorsqu'en 1913, Georges Hébert, fondateur d'une méthode « naturelle » pour former des sportifs, y installe le premier Collège d'Athlètes. Détruit par la guerre, le site sera restauré en 1922. Rebaptisés Parc de Champagne en 2004, les lieux sont aujourd'hui gérés par la ville de Reims. En 2013, un jardin de simples est venu s'ajouter à la composition pittoresque. Certaines de ses plantes, comme le plantain, le lierre terrestre, la pulmonaire, … sont considérées comme des mauvaises herbes malgré leurs vertus. Changer le regard sur les plantes, apprendre à les reconnaître et à les utiliser, font partie des objectifs de ce jardin.

