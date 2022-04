UN PARASOL POUR DEUX Mauguio, 4 mai 2022, Mauguio.

Valentine est glaneuse et land-artiste, brut de pomme. Rudolf est peintre, illuminé et misanthrope. Tous deux rêvent de plage. Lui, imaginant la beauté des paysages et le jeu des lumières, Elle, cherchant la vie cachée des bouts d’objets abandonnés.

Ces deux clowns solitaires et pleins d’espoir traversent des tensions, s’entraînent dans des jeux et partagent leurs rêves cheveux au vent.

Une rencontre pleine de malice et de rebondissements qui interroge sur la manière donc chacun vit et s’arrange avec l’autre et le monde…

Cour Prévert – Boulevard Jean Macé (Mauguio)

Gratuit – Tout public dès 5 ans

Durée : 50 min

Un spectacle hors les murs poétique et clownesque par la compagnie Durama N’tama !

culture@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 65 35

