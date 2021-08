Un palais pour les Pôvres Hospices Civils de Beaune – Musée de l’Hôtel-Dieu, 18 septembre 2021, Beaune.

L’Hôtel-Dieu occupe, encore aujourd’hui, un vaste emplacement au cœur de la ville de Beaune. La visite débute par la salle des Pôvres, haut lieu s’il en est, magnifiquement restaurée par Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc, en 1875. À la fois, salle d’apparat et salle de soins, pour accueillir “nos seigneurs les pauvres”. Puis, découvrez d’autres salles de malades aménagées au cours des siècles pour s’adapter sans cesse aux évolutions de la médecine et des soins. La cuisine, l’apothicairerie vous charmeront. La salle Saint-Louis montre les collections de meubles des 15e et 16e siècle, la médecine et les soins au XIXème siècle, et le célèbre domaine viticole des Hospices de Beaune.Vous terminerez votre visite par le grandiose polyptyque du Jugement dernier, œuvre de Rogier de le Pasture ou van der Weyden destiné à garnir le maître autel de la chapelle.

10 € | gratuit -18 ans et personnes handicapées | 7,50 € – familles nombreuses (cartes SNCF) et étudiants (avec justificatif)

L’Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins pour accueillir les “Pôvres malades”.

